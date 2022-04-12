Сеул, 12 апреля 2022, 09:54 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 1856 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 107 914.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 210 755 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до15 635 274.
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