Сеул, , 09:54 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 1856 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 107 914.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 210 755 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до15 635 274.

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