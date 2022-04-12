Южно-Сахалинск, , 09:53 — REGNUM На Сахалине в школу села Арги-Паги ворвался посторонний мужчина и набросился с кулаками на восьмиклассника. Его остановили директор учреждения и физрук, но он успел ударить ребёнка. О случившемся сообщения в правоохранительные органы не поступали, написало ИА Сах.ком.

Нападение

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Не знали о происшествии и в мэрии, и в отделе образования. В ситуации начали разбираться только после запроса СМИ. В администрации сообщили, что ворвавшийся в школу мужчина недавно отбывал срок за убийство.

В отношении директора учреждения образования начата служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 17-летний подросток получил сильные ожоги в результате несчастного случая в одной из школ города Флэмынзи в уезде Ботошани на северо-востоке Румынии. Об этом 6 апреля рассказали в эфире «Румынского телевидения».