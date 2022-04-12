Владивосток, , 09:56 — REGNUM В Приморье за три месяца 2022 года зарегистрировали рождение 3996 малышей — 51% из которых — мальчики. Родились 39 пар двойняшек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Новорожденные в роддоме Gtrk-kaluga.ru

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Больше всего детей родились в столице региона — 1421, 480 малышей появились на свет в Уссурийске, 286 — в Находке, 250 — в Артёме, 105 — в Надеждинском районе.

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков стали Артем — так назвали 103 новорожденных, Александр (85), Михаил (69), Дмитрий и Марк — по 65.

Девочек чаще всего называли именами: София — 90, Алиса — 77, Ева — 74, Арина — 60 и Мария — 57.

Выбирают родители и редкие, необычные имена: Агния, Весна, Констанция, Людмила, Мелания, Оксана, Севара, Святослава, Ясения, Алмаз, Властислав, Гаврил, Еремей, Игнатий, Кондрат, Прохор, Филат, Ярополк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в феврале зарегистрировано почти четыре тысячи записей актов гражданского состояния.