Симферополь, , 09:51 — REGNUM Могилу военнослужащего, погибшего во время спецоперации на Украине, осквернила 60-летняя жительница Крыма, сообщили 12 апреля в пресс-службе МВД республики.

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Жительница города Судак обратилась в полицию с сообщением о том, что неизвестные надругались над могилой ее сына — военнослужащего вооруженных сил Российской Федерации, погибшего во время спецоперации на Украине. Дело под личный контроль взял министр внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Павел Каранда.

Полиция установила подозреваемую в совершении преступления — ею оказалась 60-летняя пенсионерка. Он заявила правоохранителям, что преднамеренно осквернила могилу российского военнослужащего.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), она арестована по решению суда. Ей грозит наказание до пяти лет лишения свободы.