Шебекино, Белгородская область, , 09:53 — REGNUM Доследственная проверка организована по факту повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой, в том числе, опытные криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, о повреждении железнодорожных путей утром 12 апреля рассказал губернатор Вячеслав Гладков, по словам главы региона – жертв нет.

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