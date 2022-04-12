Шебекино, Белгородская область, 12 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована по факту повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой, в том числе, опытные криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, о повреждении железнодорожных путей утром 12 апреля рассказал губернатор Вячеслав Гладков, по словам главы региона – жертв нет.