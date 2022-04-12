Донецк, , 09:49 — REGNUM За последние 24 часа на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которая была освобождена от киевских боевиков, медицинскую помощь получили 19 мирных жителей, раненых при обстрелах со стороны украинских формирований. Об этом 12 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 09:00 11 апреля до 09:00 12 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 19 мирных жителей, раненых в результате обстрелов вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за это время на всей территории ДНР, по данным минздрава республики, в общей сложности медпомощь была оказана 24 раненым мирным жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики за прошедшие сутки 34 раза открывали огонь по территории ДНР.