Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении с 13 апреля Алексея Никонорова на должность главы администрации Приморского района Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Ранее Никоноров временно исполнял обязанности главы администрации Приморского района, сообщили 12 апреля в пресс-службе Смольного.

Неделей ранее губернатор подписал распоряжения о назначении новых глав администраций Выборгского, Калининского и Колпинского районов Петербурга. Ими также стали бывшие вр. и.о. главы администрации соответствующих районов.