Сеул, 12 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Южной Корее выявили первый случай заражения новым рекомбинантным штаммом Омикрон — гибридом штаммов BA.1 и BA.2. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно опубликованным данным, гибридный штамм XL был обнаружен у полностью вакцинированного человека 23 марта.

Известно, что штамм XL является одним из 17 рекомбинатов «Омикрон» BA.1 и BA.2.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гибридный штамм вируса был впервые обнаружен в Великобритании, где в настоящее время подтверждено 66 случаев заражения.

Медики в Южной Корее полагают, что штамм ХL не будет отличаться от предшественника, однако делать однозначные выводы пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 210 755 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 15 635 274.

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