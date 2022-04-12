Лос-Анджелес, США, 12 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» отправил в отставку главного тренера Фрэнка Фогеля. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба команды.

(сс) Martin Springall Спортивный комплекс «Стэйплс-центр». Домашняя арена баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Это невероятно трудное решение, но на данный момент мы считаем его необходимым», — сказал генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.

Напомним, Фогель возглавлял «Лейкерс» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом НБА в 2020 году. В нынешнем сезоне клуб занял 11-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Читайте также: «Лос-Анджелес Лейкерс» потерял шансы выйти в плей-офф НБА