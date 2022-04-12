Ярославль, , 09:51 — REGNUM В Ярославской области на пособия на детей от 8 до 16 лет выделят 3 миллиарда 98 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Правительство Ярославской области

Выплаты назначат в рамках работы антисанкционного штаба для семей, в которых среднедушевой доход меньше областного прожиточного минимума — 11 тысяч 895 рублей.

«Прогнозная численность детей, родители которых могут претендовать на данную выплату, в нашем регионе порядка 34 тысяч. На эти цели будет выделено 3 млрд 89 млн рублей. Из них 2 млрд 255 млн рублей — это федеральный бюджет, 834 млн рублей — это бюджет региональный», — рассказала зампред правительства области Лариса Андреева.

Выплачивать будут 50, 70 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума на детей, который составляет 11 тысяч 562 рубля.

«Если при назначении пособия в размере 50% среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума, пособие назначат в размере 75%. Если и в этом случае среднедушевой доход будет меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100%. Все дети в семье в возрасте от 8 до 16 лет включительно будут получать эту выплату», — пояснили в правительстве.

Оформить выплату жители смогут в пенсионном фонде, на портале «Госуслуги» или в МФЦ.