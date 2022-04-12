Токио, 12 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Японская корпорация Honda Motor рассчитывает к 2030 году увеличить долю производимых электромобилей почти до половины возможного общего объёма выпуска своих автомобилей — более чем до двух миллионов в год. Об этом говорится в опубликованном 12 апреля заявлении пресс-службы автопроизводителя.

Chosun.com Honda Motor

Как следует из документа, концерн в течение десяти лет направит на исследования и разработки в этой области около 8 трлн иен (порядка $63,7 млрд) и рассчитывает к 2030 году представить 30 новых моделей электромобилей.

Напомним, в 2020 году было реализовано 4,45 млн транспортных средств Honda. При этом доля электромобилей и автомобилей на топливных элементах в общем объёме выпуска не превышала 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, японская корпорация Honda Motor и китайский автопроизводитель Dongfeng Motor в рамках совместного предприятия построят крупный завод по производству электромобилей в китайском Ухане.

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