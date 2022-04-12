Кызыл, 12 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. На территории Тувы с начала пожароопасного периода ликвидировано более 1 тыс. гектаров травяных пожаров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, зарегистрировано 30 возгораний вне поселений.

ГУ МЧС по Туве Ландшафтный пожар в Туве

По результатам проверок в 14 случаях возбуждено административное расследование. По двум пожарам правоохранители в настоящее время идут поиски виновных лиц.

«В 15 случаях установлены виновные лица в возникновении пожара, привлечены к административной ответственности. Причинами возгорания по всем произошедшим ландшафтным пожарам явилось неосторожное обращение с огнем», — отметили в ведомстве.