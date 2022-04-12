Париж, 12 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Через два дня после выхода во второй тур президентских выборов во Франции уходящий президент Эммануэль Макрон отправился с визитом в регион Гранд-Эст, в города Мюлуз и Страсбург, передает BFM TV.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

По данным издания, в этих городах на первое место, по результатам выборов, вышел кандидат Жан-Люк Меланшон.

По результатам первого тура выборов президента во Франции действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 27,84% (9 785 578 голосов). На втором месте идет ультраправый кандидат Марин Ле Пен с 23,15% (8 136 369 голосов). Жан-Люк Меланшон набрал 21,95% (7 714 949 голосов).

Во второй тур выборов президента Франции, который состоится 24 апреля, прошли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.