Уфа, 12 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Движение для всех видов транспорта на участке трассы в Башкирии намерены закрыть из-за проведения взрывных работ. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

Сообщается, что 12 апреля с 12:00 до 15:00 часов в Баймакском районе на участке км 87+000 — км 89+000 автотрассы Магнитогорск — Ира временно закроют движение для всех видов транспорта из-за проведения взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии закрыли участок трассы для транспорта из-за паводка.