Москва, 12 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Два иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) направила Федерация бокса России. Об этом 12 апреля сообщили в Федерации бокса России.

geralt Бокс

«Федерация бокса России подала два иска в CAS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба иска касаются решений Международной ассоциации бокса (IBA). Первый – о защите чести и достоинства российских боксёров. Во втором оспаривается запрет на проведение международных соревнований на территории России.

Оба иска приняты CAS, Федерацию бокса России будет защищать в суде адвокат из Испании.

Напомним, в марте IBA запретила российским боксёрам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.