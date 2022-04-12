Тюмень, 12 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Тюмени на улице Пермякова провалилась дорога у коллектора ливневой канализации. При движении в сторону ул. Широтной будет изменена схема движения автотранспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени © Ремонт провала на ул. Пермякова

По информации «Росводоканал Тюмень», сотрудники компании обнаружили повреждения канализационного коллектора диаметром 1200 мм. Ориентировочно производство работ с учётом благоустройства займёт 3−4 дня.

«Техника и все необходимые ресурсы в компании имеются. Приносим тюменцам извинения за временные неудобства», — заявил главный инженер компании «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.