Гатчина, Ленинградская область, 12 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Бездомные собаки покусали четырехлетнего ребенка в Гатчинском районе Ленинградской области. Нападение собак на ребенка произошло 11 апреля в деревне Скворицы Гатчинского района.

Dineshraj Goomany Собака

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, вечером 11 апреля мальчик, 2018 года рождения, ушел из своего дома в деревне Скворицы, после чего был обнаружен родителями на поле, в 200 метрах от дома с укусами различных частей тела.

После этого родители привезли ребенка в больницу города Гатчина. С сочетанными травмами, в тяжелом состоянии мальчик госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

Этим инцидентом заинтересовалась и прокуратура.

«Гатчинской городской прокуратурой проводится проверка соблюдения ответственными должностными лицами, в том числе органов местного самоуправления требований федерального законодательства», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, городской прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по Ленинградской области ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).