Новосибирск, , 09:42 — REGNUM В Новосибирске планируют изымать электросамокаты с несогласованных парковок. Об этом во время аппаратного совещания сегодня, 12 апреля, заявил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства города Денис Колмаков.

Прокат электросамокатов Pulux11

«Руководство компаний уже предупреждено в рабочем порядке о необходимости получения разрешений. Прорабатывается механизм прекращения незаконного использования земельных участков компаниями, в том числе путем изъятия самокатов в рамках административного производства», — цитируют «НГС Новости» Колмакова.

Колмаков подчеркнул, что сезон электросамокатов уже начался, но компании не торопятся получать разрешения на парковки.