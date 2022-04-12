Хельсинки, 12 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Финская компания Nokia, которая производит телекоммуникационное оборудование, объявила о своем уходе с российского рынка. Об этом 12 апреля говорится в пресс-релизе компании.

Hermann Nokia

«Дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что компания продолжает считать свои приоритетом во время ухода из России безопасность и благополучие своих сотрудников.

Кроме того, отмечается, что в 2021 году на долю России приходилось менее 2% продаж финского производителя телекоммуникационного оборудования.

«Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь (финансового) прогноза на 2022 год, представленного в отчете», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что страны Евросоюза прилагают все усилия, чтобы освободиться от российского газа.