Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» остаётся закрыт до 19 апреля. Решение принято авиационными властями России, передаёт ИА REGNUM.

Аэропорт «Платов» Donland.ru

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В соответствии с принятым решением, ограничение на полёты продлено до 3:45 мск 19 апреля. Данные меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов, напомнили в донском минтрансе.

Отмечается, что пассажиры отменённых рейсов могут получить всю необходимую информацию об обмене и возврате билетов и альтернативных маршрутах передвижения по телефонам, указанным на сайте воздушной гавани.

ИА REGNUM сообщало, что аэропорты юга России закрыты с 24 февраля в связи с проведением специальной военной операции на Украине.