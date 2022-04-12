Симферополь, 12 апреля 2022, 09:38 — REGNUM Глава республики Крым Сергей Аксёнов поздравил жителей региона с Днём космонавтики, который отмечается 12 апреля. Поздравление опубликовано в телеграм-канале главы Крыма.
Аксёнов подчеркнул, что Россия — страна первооткрывателей и героев.
От отметил, что крымчане гордятся выдающимися людьми, чьи имена связаны с полуостровом, — от Юрия Гагарина и Сергея Королева до наших современников, уроженцев Крыма и Севастополя Олега Котова, Василия Циблиева, Антона Шкаплерова.
Россия отмечает 12 апреля День космонавтики, установленный после совершения первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля.