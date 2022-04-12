Симферополь, 12 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Глава республики Крым Сергей Аксёнов поздравил жителей региона с Днём космонавтики, который отмечается 12 апреля. Поздравление опубликовано в телеграм-канале главы Крыма.

ИА REGNUM В космосе

«День космонавтики – историческая дата. Она посвящена отважным покорителям космоса, великим ученым, колоссальным достижениям нашей страны, которая всего через 16 лет после окончания страшной войны осуществила первый в мире прорыв человека в космос», — написал глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что Россия — страна первооткрывателей и героев.

«Наш народ – это народ-мечтатель, который меняет мир и сказку делает былью. Причем делает это скромно, без пафоса и лишних слов. Именно таким был Юрий Алексеевич Гагарин», — добавил Аксёнов.

От отметил, что крымчане гордятся выдающимися людьми, чьи имена связаны с полуостровом, — от Юрия Гагарина и Сергея Королёва до наших современников, уроженцев Крыма и Севастополя Олега Котова, Василия Циблиева, Антона Шкаплерова.

Россия отмечает 12 апреля День космонавтики, установленный после совершения первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля.