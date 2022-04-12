Москва, , 09:36 — REGNUM В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» появится центр компетенций в сфере импортозамещения, сообщается на портале мэра столицы.

Товар на полках в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В состав центра компетенций в сфере импортозамещения уже заявили желание войти 12 компаний. Они начнут выпускать востребованную и конкурентную на различных рынках продукцию.

Планируется, что эксперты, технологи и инженеры ведущих производителей сконцентрируются на создании отечественных продуктов, а также смогут предложить решения по выстраиванию новых логистических цепочек.

Как сообщало ИА REGNUM, у предприятий Москвы есть большое количество успешных проектов по производству импортозамещающей продукции.

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