Белгород, 12 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Режим временного ограничения на полёты продлён для международного аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Новая мера действует до 19 апреля 2022 года 03:45 по московскому времени. Ограничение распространяется на 11 городов юга и центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт закрыт с 24 февраля.