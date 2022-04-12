Новосибирск, , 09:36 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 791 пациент, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Yanao.ru ©

За прошедшие сутки было выявлено 190 случаев заражения коронавирусом. За это же время 293 человека выписаны с выздоровлением, десять пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 253 708 случаев заражения коронавирусом, 245 467 пациентов выздоровели, умерли 5499 человек, в реанимации находятся 116 человек, на ИВЛ – 14 пациентов.