Санкт-Петербург, 12 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Между Санкт-Петербургом и Калининградом будут ходить круизные лайнеры. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщает «Петербургский дневник».

ed2456 Круизный лайнер

Запуск круизных лайнеров между двумя регионами может быть осуществлён в рамках программы поддержки круизного туризма.

Причём перспективу запуска таких маршрутов видят и калининградские, и петербургские власти. Там считают, что круизы будут востребованы у путешественников. Частью программы может быть сама переправа по Балтийскому морю.

Отметим, что запустить круизы планируют в 2022 году, однако точные сроки запуска маршрута не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2022 года состоялась первая погрузка вагонов на новый автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский», который был построен на судостроительном заводе в Шлиссельбурге. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области строят еще один паром, который, как и «Маршал Рокоссовский», соединит этот регион с Калининградом.