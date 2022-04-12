Магас, 12 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Ингушетии будет оказана помощь 1300 нуждающимся семьям. Им раздадут продуктовые наборы с сукой, подсолнечным маслом, сладостями. Поддержка семьям приурочена к периоду поста в священный месяц Рамадан, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Defenseimagery.mil Гуманитарная помощь

«14−15 апреля многодетные семьи, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, одинокие пожилые люди, семьи погибших правоохранителей и малоимущие жители республики — всего 1300 семей — получат продуктовые наборы. Средства выделим из Национального фонда развития Ингушетии», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Организаторы акции сообщили, что в каждом продуктовом наборе будет мешок муки (50 кг), по пять килограммов сахара, растительное масло, финики и чай. Все продукты предоставлены местными производителями и закуплены на средства Национального фонда развития Ингушетии по инициативе главы республики.

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