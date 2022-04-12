Донецк, , 09:33 — REGNUM За прошедшие сутки из Мариуполя, в котором продолжается зачистка города от украинских нацистов, было эвакуировано 587 человек и в том числе 96 детей. Об этом 12 апреля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики ДНР в своем телеграм-канале.

Беженцы с Украины Пресс-служба администрации Липецкой области

«За минувшие сутки, с 08:00 11 апреля до 08:00 12 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 587 человек, включая 96 детей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в данный момент все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутом силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности с 5 марта по 12 апреля в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 16 342 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фрегат Военно-морских сил Вооруженных сил России уничтожил украинский беспилотник «Байрактар» у побережья Крыма,