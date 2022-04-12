Тель-Авив, Израиль, 12 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи и Израиля договорились о выделении $5,3 млн на разработки в области робототехники. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По их словам, данная договоренность была достигнута в ходе специальной конференции, посвященной запуску новой программы сотрудничества Lighthouse и прошедшей в Тель-Авиве.

Известно, что программа была инициирована в рамках пересмотра двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере промышленных технологий. Она нацелена на расширение сотрудничества в таких областях, как промышленность, беспилотные автомобили и водородные технологии.

Проект осуществляется в формате 2+2, подразумевающем участие от каждой из сторон по одной компании и одному исследовательскому центру. Фонд поддержки совместных проектов увеличен с $2 млн до $5,3 млн.