Ульяновск, , 09:33 — REGNUM В Ульяновской области основными площадками празднования Дня космонавтики станут учреждения культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Центр «Космонавтика и авиация» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «День космонавтики: память о подвиге и президенты на космодроме — трансляция»

Праздничные мероприятия пройдут 12 — 13 апреля в музеях, библиотеках, школах искусств и на площадках социальных сетей в онлайн-формате.

12 апреля, в День космонавтики, в музее «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП» откроется выставка «Путь к звёздам. Из истории советской космонавтики». В состав экспозиции вошли материалы из фотоархивов журналистов, из фондов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области, переданные мемориалу А. Г. Николаева фотографии и другие документы.

В музее изобразительного искусства посетителей познакомят с работой советского скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского «Космонавт Юрий Гагарин». Здесь же будет представлена медийная программа «Полёты в пространстве и времени». В квартире-музее семьи Ульяновых для младшеклассников будут проводить занятия «День Космонавтики — день нашей гордости!».

Также запланированы тематические интерактивные беседы, викторины, выездные занятия, квесты, мастер-классы, концерты, онлайн-лекции и познавательные программы.