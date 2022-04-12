День космонавтики в Ульяновской области будут праздновать два дня
Ульяновск, 12 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области основными площадками празднования Дня космонавтики станут учреждения культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
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Праздничные мероприятия пройдут 12 — 13 апреля в музеях, библиотеках, школах искусств и на площадках социальных сетей в онлайн-формате.
12 апреля, в День космонавтики, в музее «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП» откроется выставка «Путь к звёздам. Из истории советской космонавтики». В состав экспозиции вошли материалы из фотоархивов журналистов, из фондов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области, переданные мемориалу А. Г. Николаева фотографии и другие документы.
В музее изобразительного искусства посетителей познакомят с работой советского скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского «Космонавт Юрий Гагарин». Здесь же будет представлена медийная программа «Полёты в пространстве и времени». В квартире-музее семьи Ульяновых для младшеклассников будут проводить занятия «День Космонавтики — день нашей гордости!».
Также запланированы тематические интерактивные беседы, викторины, выездные занятия, квесты, мастер-классы, концерты, онлайн-лекции и познавательные программы.