Донецк, 12 апреля 2022, 09:32 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля украинские вооруженные формирования утром 12 апреля в течение 15 минут обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также населенный пункт Еленовка.
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