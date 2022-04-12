Гаага, Нидерланды, 12 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Европейское полицейское агентство (Европол) запустило операцию «Оскар», нацеленную на выявление подпадающих под антироссийские санкции активов. Об этом говорится в заявлении агентства.

(сс) OSeveno Штаб-квартира Европола, Гаага, Нидерланды

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Операция началась 11 апреля, в ней также участвуют страны ЕС, Евроюст и пограничное агентство ЕС Frontex. Её цель — поддержка финансовых расследований государств — членов ЕС в отношении «преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями» в связи с проведением российской военной спецоперации на Украине.

Операция «Оскар» рассчитана по меньшей мере на год, она будет включать ряд отдельных расследований. Так, её участники помогут и уголовным разбирательствам, связанным с обходом торговых и экономических ограничений, действующих в ЕС.

Задача Европола — способствовать сбору, обмену и анализу информации, обеспечивать координацию и оказывать техническую помощь и финансовую поддержку соответствующим органам стран ЕС.

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