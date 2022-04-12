Ростов-на-Дону, , 09:31 — REGNUM В Россию прибыли ещё более 20 тыс. беженцев, в экстренном порядке покинувшие Донбасс. Об этом 12 апреля сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Дети из Донбасса Alania.gov.ru

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. Вынужденные переселенцы находят приют у родственников и близких, в развёрнутых пунктах временного размещения или уезжают в другие регионы России.