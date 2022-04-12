Владивосток, , 09:36 — REGNUM В Приморье стартовал Всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма!». Акцию подхватят по всей России, а также в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Финиш запланирован в мае в Волгограде.

Приморье: «Zа мир без нацизма!» Пресс-служба правительства Приморского края

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«Приморцы вышли на главную площадь Владивостока, чтобы поддержать наших воинов, которые сейчас борются с нацизмом на Украине. Сегодня мы все понимаем, как важна эта акция! Как важно единение нашего народа! Мы — за мир без нацизма!» — написал в телеграм канале губернатор Олег Кожемяко.

Губернатор отметил, что старт масштабному автопробегу неспроста дали именно в Приморье. Владивосток — город воинской славы. Здесь базируется Тихоокеанский флот, части которого действуют сейчас на Украине. Здесь — и прославленная 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, и 5-я общевойсковая армия, и десантно-штурмовые батальоны.

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Как сообщало ИА REGNUM, акция в поддержку России прошла в Лимасоле на Кипре.