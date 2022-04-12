Волгоград, , 09:41 — REGNUM Доследственная проверка организована в связи со столкновением теплохода и маломерного судна в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Река Волга Hedgehog.mad

По предварительным данным, 11 апреля примерно в 12:30 теплоход «Морж» при выходе из затона Волгоградский в акваторию Волги допустил столкновение левым бортом с маломерным судном «Касатка-710».

Оба транспортных средства получили повреждения. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и угрозы окружающей среде не зафиксировано.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.