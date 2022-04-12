Париж, 12 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Страны Евросоюза прилагают все усилия, чтобы освободиться от российского газа, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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От проектов терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) в северной Германии, Финляндии и Франции до возможных новых маршрутов поставок через Испанию или восточное Средиземноморье — Европа прилагает все усилия, чтобы освободиться от российского газа, хотя, по словам экспертов, на это уйдут годы.

Столкнувшись с отказом от газопровода «Северный поток — 2» из России, Германия в срочном порядке перезапустила три проекта по установке терминалов по приему СПГ, которые до сих пор считались неприоритетными.

Один терминал может быть готов к зиме 2023 года, два других — не раньше 2026 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел стран ЕС начали рассматривать шестой пакет санкций против России, но консенсус найти становится всё труднее.