Нефтекамск, Башкирия, 12 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Прокуратура в Башкирии добилась реального лишения свободы для начальника ОГИБДД г. Нефтекамска, которого обвинили в получении взятки. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

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Сообщается, что Верховный суд региона удовлетворил апелляционное представление по уголовному делу в отношении начальника ОГИБДД г. Нефтекамска.

Ранее он был признал судом виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. В результате суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на четыре года.

В суде было установлено, что осенью 2019 года сотрудники ДПС отстранили местного жителя, который ранее был лишен водительских прав, от управления автомобилем, составили в отношении него административный протокол и поместили автотранспортное средство на специализированную стоянку.

Правонарушитель обратился к фигуранту уголовного дела, который в нарушение должностных обязанностей распорядился уничтожить материалы проверки. Помимо этого, весной 2018 года обвиняемый через посредника за 30 тысяч рублей обеспечил получение мужчиной водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов.

Государственный обвинитель обжаловал приговор, поскольку посчитал его слишком мягким.

Верховный суд Башкирии согласился с доводами прокуратуры, отменил условное осуждение, взял фигуранта уголовного дела под стражу и направил в исправительную колонию общего режима сроком на четыре года со штрафом 600 тысяч рублей, лишив специального звания майор полиции.