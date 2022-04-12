Иркутск, , 09:25 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 12 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8520 человек, причём семеро из них погибли за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 289 674 (+171 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 569 (-8 за сутки).

В то же время выздоровели 282 965 пациентов (+447 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 663 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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