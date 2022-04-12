Калуга, , 10:09 — REGNUM В Калуге риелтор подозревается правоохранительными органами в мошенничестве с недвижимостью на 16 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Мошенница Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Одна из жертв мошенницы обратилась к ней с целью покупки жилого дома с участком. Клиентка внесла задаток. Позже риелтор убедила покупательницу увеличить размер предоплаты — якобы это снизит итоговую стоимость сделки. Потерпевшая выполнила условие. Когда подошло время внести остаток, подозреваемая уговорила провести операцию через её личный счёт, мотивируя тем, что можно будет сэкономить на комиссии. Получив деньги, злоумышленница стала переносить дату сделки, а впоследствии и вовсе пропала.

Полицейскими риелтор- мошенница подозревается в хищении денежных средств еще у четырех граждан под предлогом покупки находящейся в залоге недвижимости по заниженной цене. Расследование продолжается.

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