Кемерово, 12 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 апреля, на лечении находятся 1764 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 128 новых носителей коронавируса. За это же время 775 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 159 521 случай заражения коронавирусом, 155 486 человек выписаны с выздоровлением, 2271 пациент скончался.