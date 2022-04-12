На лечении из-за коронавируса остаются менее 2 тысяч кузбассовцев
Кемерово, 12 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 апреля, на лечении находятся 1764 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки было выявлено 128 новых носителей коронавируса. За это же время 775 человек выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрировано 159 521 случай заражения коронавирусом, 155 486 человек выписаны с выздоровлением, 2271 пациент скончался.