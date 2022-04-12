Владивосток, 12 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В порту Владивостока 12 апреля рухнул кран — по предварительным данным никто не пострадал.

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По информации региональных телеграм-каналов, сильный ветер повалил портовый кран на территории «ДВ-Порта».

"Стрела упала на здание холодильника на терминале семьи известного приморского олигарха Дмитрия Дремлюги, который живёт в США», — пишут под видео ЧП очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный порыв ураганного ветра, обрушившегося на столицу Болгарии, повалил строительный кран на одной из городских стройплощадок.