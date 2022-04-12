Оренбург, 12 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Оренбурге антимонопольное ведомство выявило сговор на рынке пассажирских перевозок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС по региону.

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Три компании и один индивидуальный предприниматель заключили и реализовали соглашение с целью единовременного повышения стоимости проезда на пяти муниципальных маршрутах – 32 рублей, а затем снижении стоимости проезда – до 30 рублей.

«Действия по установлению одинаковой цены за проезд в короткий период соответствовали интересам каждого из перевозчиков и являлись для них экономически выгодными», — сказали в антимонопольной службе.

Доводы, что повышение стоимости проезда обусловлено исключительно экономической ситуацией на рынке, не нашли своего безусловного доказательства, и признаны несостоятельными. В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении перевозчиков за нарушение закона о защите конкуренции.