Москва, 12 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Московский Музей космонавтики и портал «Узнай Москву» ко Дню космонавтики подготовили тематическую онлайн-викторину для дошкольников и учеников младших классов, сообщается на портале мэра столицы.

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Викторина содержит девять вопросов из истории освоения космоса, ответив на которые школьники проверят свои знания и смогут принять участие в розыгрыше призов.

Организаторы отмечают, что онлайн-викторину интересно пройти всей семьей. Взрослые смогут освежить в памяти известные факты, а детей она станет источником получения новых знаний о космосе и космических исследованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия — великая космическая держава, и так будет всегда, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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