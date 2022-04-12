Канберра, 12 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. 12 апреля премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс официально поддержал кандидатуру лидера Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниза на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил телеканал NineNews.

anthonyalbanese. com. au Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими

Эндрюс отметил, что лидер оппозиции «всегда добивался результатов», когда был в правительстве и вне его.

«Он увлечен своим делом. У него очень сильный и позитивный план по таким вопросам, как уход за престарелыми … обеспечение роста заработной платы», — объявил Эндрюс.

Премьер-министр штата Виктория заявил, что надеется провести совместную предвыборную кампанию Альбанизом до дня голосования, намеченного на 21 мая.