Москва, , 09:17 — REGNUM Режим временного ограничения на полеты авиации в ряд аэропортов в южной и центральной части России продлен до 19 апреля. Об этом 12 апреля сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

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«До 19 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российским авиаперевозчикам в связи с этим рекомендовано использовать для перевозки пассажиров альтернативные маршруты, для чего задействовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

При этом добавляется, что все остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что республиканцы в комитете по разведке сената США призывают администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена предоставлять больше разведданных Киеву.