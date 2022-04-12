Канберра, 12 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Лидер Лейбористской партии Австралии и один из двух главных претендентов на пост премьер-министра страны Энтони Альбаниз, выступая на очередной пресс-конференции, выступил против запрета трансгендерам принимать участие в спортивных соревнованиях. Об этом 12 апреля сообщил телеканал NineNews.

Marcin n; Fry1989 Гей-Австралия

Лидер оппозиции выступил с критикой нынешнего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона после того, как тот высказался в поддержку запрета на участие трансгендеров в спортивных соревнованиях.

«Кажется, он не знает, что это уже подпадает под действие закона о дискриминации по признаку пола», — сказал Альбаниз.

Вместо обсуждения вопросов ЛГБТ Моррисон должен сосредоточиться на управлении страной, считает Альбаниз.

«Моя цель — объединить страну, а не искать поводы для разногласий», — сказал лидер оппозиции.