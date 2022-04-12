Чита, , 09:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 12 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 162 (+67 за минувшие сутки). Вместе с тем 162 391 пациент (+367 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Тяжелобольных насчитывается 34 (-3 за сутки), шестеро (0 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Общее число жертв составляет уже 2653 человека (+1 за сутки). Это один из минимальных показателей за все время пандемии.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 322 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

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