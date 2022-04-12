Маркс, Саратовская область, , 09:41 — REGNUM В городе Марксе Саратовской области госпитализированы с подозрением на отравление неизвестным веществом две женщины и двое детей. По информации регионального следственного управления СКР, организована доследственная проверка.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Семья из пяти человек 12 апреля находилась по месту проживания в частном домовладении в Марксе. Ночью все почувствовали себя плохо. Глава семьи вызвал бригаду скорой помощи, которая госпитализировала 70-летнюю женщину, двоих детей в возрасте 11 и 15 лет, а также их мать с подозрением на отравление неизвестным веществом.

При осмотре места происшествия установлено, что в помещении ванны имеется газовый котел. Специалисты не выявили в жилище угрожающей жизни и здоровью концентрации опасных веществ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 13 декабря 2021 года в одном из частных домов в селе Александровка Марксовского района Саратовской области врачи диагностировали смерть трёхлетнего мальчика и пятилетней девочки. В реанимацию госпитализировали семилетнего мальчика и 23-летнюю тетю детей.

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